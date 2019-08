Brytyjski sklep Hamleys zniknął z Polski. Winna lokalizacja czy nadmierna pewność siebie?

Sklep z zabawkami brytyjskiej sieci Hamleys wycofał się z Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce – czyli tak naprawdę znika z Polski. Był to bowiem jedyny stacjonarny sklep w naszym kraju. Jego szefostwo zapowiada, że to nie likwidacja i wkrótce zostanie otwarty w jakimś innym centrum handlowym.

– Niestety, mimo wielu starań z naszej strony, oferta sklepu Hamleys nie spotkała się z wystarczającym zainteresowaniem klientów. Wygląda na to, że przedstawiciele brytyjskiej firmy nie docenili skali konkurencji, z jaką przyszło im się mierzyć na nasyconym znanymi markami polskim rynku – zauważyła. Wyjaśniła, że Galeria Północna "przez cały okres naszej współpracy służyła temu najemcy silnym wsparciem biznesowym, w szczególności marketingowym".

Jeden sklep z zabawkami znika, inny się pojawia. "Handelextra.pl" informuje, że na przełomie września i października powierzchnię po Hamleysie (1 571 mkw.) zajmie pierwszy w stolicy salon wschodzącej polskiej marki Junior. Ich właściciel nie zraził się złymi doświadczeniami brytyjskiego sklepu, a właściciel Galerii Północnej przekonuje, że jeśli sklep z zabawkami ma odnieść sukces, to jednak… właśnie na Białołęce. Dlaczego?

– Zielone tereny Białołęki przyciągają rodziny z dziećmi. Jest to dzielnica Warszawy, w której zamieszkuje najwyższy odsetek osób w wieku do 18. roku życia – wynosi on aż 30 proc., podczas gdy średnia dla całej Warszawy stanowi 20% – przekonywał Roman Bugajczyk, członek zarządu Centrum Światowida, właściciela i zarządcy Galerii Północnej.