Budimex w pierwszej 25. największych podatników w Polsce

- Naszym zdaniem to nie struktura akcjonariatu, ale zaangażowanie firmy w rynek i odpowiedzialność na tym rynku względem dostawców, podwykonawców i społeczeństwa jest miara patriotyzmu gospodarczego – mówi Dariusz Blocher – Prezes Budimex SA. Budujemy w 99% w Polsce, na rzecz polskich inwestorów. Tu płacimy podatki i tu inwestujemy w rozwój zarówno firmy i przez to naszego kraju – dodaje Blocher.

- Rocznie płacimy wynagrodzenia dla pracowników w wysokości ponad 1 mld złotych. Współpracujemy z 50 tysiącami dostawców, podwykonawców i kooperantów. Łącznie na naszych budowach pracuje ok. 100 tysięcy osób rocznie. Większość z nich to zarówno firmy polskie a na budowach firmy lokalne. Przykładamy dużą wagę do rzetelnych rozliczeń ze wszystkimi naszymi partnerami – mówi Dariusz Blocher.