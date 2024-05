Burza po słowach dewelopera. "Niezły fikołek i to taki z piruetem"

"W kuluarach żebranie o dopłaty"

Szeroko komentowana jest także kwestia marżowości. Prezes Dom Development wskazał, że "marża zysku netto to jest 18-19 proc. - To jest to, co naprawdę zarabiamy. Marże brutto – takie liczone powyżej 30 proc., to oczywiście wyglądają ładnie w przekazach prasowych, ale to nie odpowiada rzeczywistości - przekonywał.