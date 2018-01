1 z 13 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse ulice handlowe Aleksandra Stanek wczoraj (18:32) 1 z 13 Cała Mosina na Oxford Street, Sulęcin na Polach Elizejskich? Takie tłumy odwiedzają najatrakcyjniejsze ulice handlowe Europy Całe miasto na jednej ulicy Pere O./wikimedia, licencja CC BY-SA 3.0 Podziel się Mosina, to podpoznańskie miasto liczące ponad 13 tys. mieszkańców. Sulęcin - niewiele więcej, bo ponad 10 tys. mieszkańców. Tyle ludzi co godzinę przewija się po najatrakcyjniejszych ulicach handlowych Europy. Każdego dnia całe miasta przechadzają się po zakupowych deptakach. Skąd to wiemy? BNP Paribas Real Estate zbadał, ilu przechodniów mija sklepy i kawiarnie na najpopularniejszych ulicach handlowych w 23 miastach Europy. Znalazły się tu londyńska Oxford Street, paryskie Pola Elizejskie czy Gran Via. Z Polski uwzględniono tylko Warszawę. My porównaliśmy tłumy odwiedzające te adresy do polskich miast i okazało się, że tylu ludzi, ilu mieszka w Sulęcinie, Sztumie czy Nowym Dworze Mazowieckim, przewija się tam zaledwie w ciągu godziny. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne