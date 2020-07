Cena ryb nad morzem. Uwaga na nowy haczyk

Od kilku tygodni, odkąd opisaliśmy, ile kosztuje posiłek dla dwóch osób w smażalni w nadbałtyckim kurorcie , przysyłacie nam swoje paragony i dzielicie się spostrzeżeniami na temat cen. Zachęcamy, byście robili to nadal - jeśli coś was poruszyło, zdenerwowało albo wręcz przeciwnie, ucieszyło, podsyłajcie nam zdjęcia na na #dziejesie .

Tym razem napisał do nas niezadowolony klient z Ustronia Morskiego. "W nawiązaniu do niby niskich cen nad morzem. Obiad dla: 1 dorosły, 2 dzieci (12 i 14 lat): 3 porcje dorsza, 3 porcje frytek, 1 surówka, 2 napoje. Cena dorsza zachęcająca 99,00 zł/kg. Wszystko niby ok. Myczek w tym, że 1 porcja dorsza to 0,5 kg" - pisze nasz czytelnik.