Centra handlowe znalazły sposób na to, jak się odkuć po pandemii? "Niesprawiedliwy proceder"

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych alarmuje, że właściciele centrów handlowych znaleźli nowy sposób na to, by podnosić czynsze sklepom. Chcą powiązać ich wysokość z obrotami ze sprzedaży w internecie. "To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym" - twierdzi PSNHP.