Ceny benzyny mocno w górę. Fatalne prognozy na najbliższy tydzień

E-portal.pl, powołując się na informację dziennika "Financial Times", stwierdził, że rezygnacja z powiązań energetycznych z Rosją dla wspólnoty to koszt 195 mld euro, a w ramach transformacji UE będzie musiała do 2030 r. zmniejszyć zużycie energii o 13 proc. zamiast planowanych 9 proc. To będzie niosło za sobą konieczność zwiększenia efektywności energetycznej.