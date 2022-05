Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona, ale tylko trochę. PiS jest bardzo ostrożne

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła w środę poprawki do projektu noweli ustawy o VAT dotyczące pierwszej tarczy antyinflacyjnej. Poprawki zgłosił w środę podczas drugiego czytania projektu Mirosław Suchoń z ugrupowania Polska 2050. Zmierzały one do wydłużenia pierwszej tarczy antyinflacyjnej do czasu, aż inflacja spadnie w okolice celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwością odchyleń o jeden punkt procentowy).