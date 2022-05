Ceny lodów w górę o 20 proc. Oto dlaczego tak musi być

- Rosną też koszty pracownicze. W mojej firmie stanowią one 50 proc. przychodów. Staramy się, by płace były rozsądne i aby podwyżki niwelowały przynajmniej efekty inflacji – dodaje Truskolawski, który prowadzi cukiernię "U Lecha" w Łapach. - Do tego dochodzą rosnące ceny mediów i paliw. W grudniu 2021 rachunek za gaz miałem o 520 proc. wyższy w porównaniu z grudniem 2020 roku. Teraz jest trochę lepiej, bo rząd wprowadził obniżkę dla firm. Natomiast jeśli chodzi o paliwa, to tarcza antyinflacyjna nie pomogła na długo. Choć przez chwilę rzeczywiście było taniej, to od tego czasu doszło już do dużych podwyżek cen – wylicza Truskolawski.