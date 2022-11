Ceny mieszkań w dół. Na rynku widać hamowanie

W poszczególnych miastach widać jednak czasami całkiem pokaźne obniżki. Na przykład w Krakowie średnia cena nowych mieszkań spadła od maja aż o 11 proc. Nie dotyczy to jednak lokali z rynku wtórnego, których ceny właściwie się nie zmieniły. Z kolei w Warszawie i we Wrocławiu nowe mieszkania potaniały o ok. 3 proc., a na rynku wtórnym spadków również niemal nie widać.