Ceny nad morzem są niższe niż w zeszłym roku - przekonuje czytelniczka. Pokazuje, ile zapłaciła

Od kilku tygodni czytelnicy przesyłają do nas zdjęcia paragonów z popularnych kurortów, by pokazać, jak wiele trzeba zapłacić za gofry, lody czy też to, czego Polacy na urlopie najbardziej oczekują nad morzem, czyli rybę. Zaczęło się od pana Pawła, który w Niechorzu za dwa filety dorsza, zestaw surówek i dwie porcje frytek zapłacił ponad 98 zł. Najwięcej kosztowała sama ryba: odpowiednio 30 i 42 zł (zamówienie dotyczyło dwóch odmian dorsza i oczywiście różnych wag).