Ceny paliw. Jest najnowsza prognoza: możliwe obniżki

Jak wskazują eksperci, "na stacjach mamy do czynienia z bardzo wysokimi marżami w detalu, co sugeruje możliwość pewnej obniżki cen na stacjach". W ostatnich dniach w hurcie widać było wzrosty cen, "jednak wciąż jest spory potencjał do ewentualnych korekt na rynku detalicznym" - oceniają.