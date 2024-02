Ceny prądu w górę od lipca. Znamy kwoty

"Do tego dochodzą opłata za dystrybucję oraz podatek VAT. Część ze składników kosztów dystrybucji jest stała, niezależna od zużycia, więc trudno jednoznacznie wskazać koszt za 1 kWh. Niemniej jest to około 0,30-0,32 zł za kWh. Po dodaniu podatku VAT 23 procent łącznie daje to około 0,91 zł za kWh. Po przekroczeniu limitu, łączna cena na rachunku za 1 kWh (uwzględniając także nieco wyższe koszty dystrybucji) rośnie mniej więcej w okolice 1,40 zł" - zauważa Mikołaj Fidziński, dziennikarz Next.gazeta.pl.