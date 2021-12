Inflacja. W listopadzie średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 223,76 zł

Ceny w górę od 4 do 10 proc.

Jednocześnie, jak wskazano w raporcie firmy ASM Sales Force Agency, w grudniu widać wzrost niektórych produktów. Zdrożały m.in. margaryna, nabiał, dodatki do potraw, kawa czy napoje gazowane. Wzrosty cen produktów wyniosły od 4 do 10 proc. w stosunku do listopada. Jednocześnie wiele produktów jest objętych promocjami.