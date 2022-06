Ceny warzyw i owoców w górę. Ale nie wszystkich

Rekordzistą pod względem podwyżek cen jest pomidor malinowy. Za kilogram tego warzywa trzeba obecnie zapłacić średnio 9,69 zł, podczas gdy rok temu wystarczyło 7,36 zł. To zdecydowanie najdrastyczniejsza podwyżka. Drugie na liście pod względem wzrostu ceny są ogórki gruntowe, których kilogram podrożał z 6,68 zł do 7,25 zł. Na trzecim miejscu podium jest arbuz. Cena tego owocu wzrosła z 4,56 zł do 5,07 zł za kilogram.