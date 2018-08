Ceny wycieczek w biurach podróży wciąż się zmieniają. Kolejny powód, by czytać umowy

- 2 czerwca zarezerwowałam telefonicznie wycieczkę. Za dwie osoby miałam zapłacić 2 605 zł. Wpłaciłam zaliczkę w wysokości 700 zł, która została prawidłowo zaksięgowana. Dziś otrzymałam mail od biura podróży, że mam zapłacić nie 1905 zł, ale 2300, czyli cena wzrosła – opowiada pani Karolina.

Pani Karolina sięgnęła do regulaminu, z którego wynika, że cena wycieczki może wzrosnąć, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach - gdy w okresie między zawarciem umowy a wyjazdem znacząco wzrosną ceny transportu (co wynikać będzie ze wzrostu kosztów paliwa, podatków lub innych opłat niezależnych od organizatora wycieczki) albo kurs walut, który wpływa na koszt wycieczki.

Co więcej, biuro nie może podwyższyć ceny na 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki, więc ryzyko, że trzeba będzie dopłacić, nie dotyczy wyjazdów last minute.

Nijak nie wpisuje się to w sytuację pani Karoliny, bo ona dostała żądanie dopłaty na krótko przed wyjazdem. W takim razie to błąd biura? Niekoniecznie.

Bo to, że ceny mogą się zmieniać z godziny na godzinę to jedno. Drugie zaś to fakt, że nie można też wykluczać błędu czy to systemu rezerwacyjnego, czy pracownika biura podróży.