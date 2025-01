Chcą pracować w Polsce. Znaczny przyrost pracowników z tego kraju

Jak podaje ZUS w Opolu, liczba Ukraińców uiszczających składki w Polsce zmniejszyła się, a jednocześnie wzrosła liczba Kolumbijczyków, którzy podejmują legalną pracę. Do końca 2023 roku zarejestrowano 5,2 tys. Kolumbijczyków w ZUS, co jest 48-krotnym wzrostem w porównaniu do 2015 roku.