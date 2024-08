Chcą sprzedawać wódkę w saszetkach. Ministerstwo Zdrowia reaguje

Saszetki z alkoholem - czy to zgodne z prawem?

Po tej zapowiedzi eksperci, cytowani przez portal prawo.pl, zwrócili uwagę, że to kolejny dowód na to, że producenci mocnych alkoholi szukają dziur w przepisach. Ich zdaniem to niebezpieczne zjawisko, które może zwiększyć spożycie trunków wśród młodszych konsumentów.