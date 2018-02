Chciała wyjść z finansowego dołka. Teraz może stracić mieszkanie

Schorowana rencistka, która połowę ze swojego wynoszącego 900 zł świadczenia wydaje na leki, zaciągnęła pożyczkę na spłatę długów. Teraz boi się, że straci mieszkanie, będące zabezpieczeniem kredytu.

Pani Danuta chciała pożyczyć 15 tys. zł, ale zaproponowano jej znacznie wyższą kwotę. W efekcie zobowiązała się do spłaty 145 tys. zł. Jak wynika z umowy, o której pisze "Fakt", 80 tys. to koszt pożyczki, 50 tys. prowizja, a 15 tys. - odsetki.

Po publikacji materiału odezwał się do nas Łukasz Wajda z House Fund. Jak tłumaczy, każdego klienta chroni szereg przepisów, począwszy od tajemnicy handlowej czy tajemnicy bankowej przez ochronę danych osobowych, przez co on nie może nawet przyznać, że osoba opisywana w tekście jest ich klientką. I zapewnia, że ze względu na jakość pracy firmy oraz szereg oświadczeń, które każdy klient zawsze podpisuje, i obecność na każdej czynności radcy prawnego i notariusza, nie ma możliwości, aby jakikolwiek klient był potraktowany jak kobieta opisana w artykule "Faktu".