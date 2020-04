WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

koronawirus + 1 SARS-CoV-2 3 godziny temu Chińczycy w poszukiwaniu koronawirusa. Masowo badają temperaturę W listopadzie 2019 roku w chińskim mieście Wuhan wybuchła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego ciężkie zapalenie płuc. Koronawirus kilka miesięcy później znalazł się już w Europie, a WHO ogłosiła światową pandemię choroby. Radykalne i zdecydowane działania prewencyjne w Chinach doprowadziły do opanowania pierwszego na świecie ogniska epidemii. Dziś to pomiar temperatury ciała jest ważnym środkiem zapobiegania i kontroli wirusa. Chińczycy w poszukiwaniu koronawirusa. Masowo badają temperaturę (Shutterstock) Artykuł powstał we współpracy z AAT Holding S.A. Jak poinformował Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, niebezpieczeństwo zachorowań w Polsce może się utrzymywać nawet przez najbliższe dwa lata. Potrzebne zatem będą solidne rozwiązania, maksymalizujące bezpieczeństwo obywateli i minimalizujące ryzyko szerzenia się epidemii, a jednocześnie umożliwiające funkcjonowanie firm, zakładów i fabryk, a także publicznego transportu. Światowa pandemia koronawirusa udowodniła jak bardzo potrzebne są urządzenia do pomiaru temperatury ciała w miejscach publicznych. Wiadomo już, że będą przydatne również wtedy, gdy wreszcie zapanujemy nad sytuacją. Automatyczne urządzenia pomiarowe pozwolą wykryć anomalie już we wczesnym stadium, pozwalając ograniczyć przestrzeń rozwoju wirusa. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu automatycznego pomiaru temperatury są już dostępne w Polsce. Dostarcza je znana z produkcji kamer oraz systemów monitoringu firma AAT Holding S.A., największy krajowy producent elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia - w tym sygnalizacji pożarowej, systemów nadzoru wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, ostrzegawczych oraz audio i wideodomofonowych. Termowizja przeciw pandemii Działający od ponad 20 lat AAT Holding jest liderem polskiego rynku zabezpieczeń oraz producentem jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce marek telewizji dozorowej Novus. Podobnie jak w przypadku chińskich rozwiązań, monitoring firmy Novus wyposażono w system rozpoznawania twarzy, umożliwiający np. precyzyjną identyfikację zarażonego pracownika. Profesjonalny zestaw do zdalnego pomiaru temperatury ciała Novus Thermovision NVIP-2H-8912M/TS SET w czasie poniżej 1 sekundy dokonuje pomiaru temperatury nawet u 16 osób jednocześnie, znajdujących się w polu widzenia kamery. Na podstawie badania termograficznego z łatwością i bardzo wydajnie można identyfikować potencjalnie zarażone osoby. Celem tych działań jest kontrola sytuacji, a w efekcie - rozprzestrzeniania się wirusa. Według danych statystycznych dotyczących objawów klinicznych COVID-19, już we wczesnym stadium aż 28 z 39 zbadanych pacjentów ma objawy gorączki. Termografia, zwana także termowizją, polega na wykryciu i zarejestrowaniu emitowanego przez ludzi promieniowania podczerwonego, a następnie przekształcenia tego promieniowania na światło widzialne. Powstający dzięki kamerze termowizyjnej, termalny obraz jest odwzorowaniem pola temperaturowego badanej osoby. Kamera wykonuje pomiar bezkontaktowo i zdalnie, nie utrudniając i nie spowalniając przepływu osób w monitorowanym obszarze oraz nie narażając przy tym zdrowia prowadzącego nadzór personelu. Kamera termowizyjna dokładnie obrazuje rozkład temperatury i umożliwia precyzyjne wskazanie jego bezpośredniego źródła. W efekcie powstaje barwny obraz, zwany termogramem, na którym każdej barwie odpowiada określony przedział temperaturowy. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i precyzyjnej kalibracji urządzenia, możemy bardzo precyzyjnie mierzyć temperaturę każdej z osób. Jak działa Novus Thermovision? Novus Thermovision NVIP-2H-8912M/TS SET to urządzenia, porównywalne z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które zastosowano do kontroli epidemii w Chinach. Może być montowane na dworcach, lotniskach czy przy wejściach do biurowców czy zakładów pracy. Inteligentny system termowizyjnego monitoringu do zdalnego pomiaru temperatury ciała umożliwia jedoczesne monitorowanie temperatury u całych grup ludzi i błyskawiczne wskazywanie pośród nich osób potencjalnie zarażonych koronawirusem. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości przetwornika mikrobolometrycznego oraz algorytmu korekcji, działającego w oparciu o emisyjność tzw. modelu ciała doskonale czarnego, udało się osiągnąć niedostępną dla typowych kamer termowizyjnych dokładność pomiaru +/- 0,3 °C, podczas gdy błąd pomiaru w tradycyjnych tego typu urządzeniach sięga nawet +/- 2 °C. Jako jeden z nielicznych, polski system Novus Thermovision może być stosowany do skanowania temperatury ludzi, bez konieczności kanalizowania ruchu przez różnego rodzaju bramki. Ma to szczególne znaczenie w obiektach, w których konieczne jest sprawne przemieszczanie się osób i unikanie zatorów, jak szpitale, lotniska, dworce kolejowe, biura, zakłady przemysłowe oraz stadiony. System NOVUS TS dokonuje pomiaru wyłącznie w obrębie twarzy, ignorując inne obiekty w tle, które mogłyby wywoływać fałszywe alarmy. Działa z odległości od 3 do 5 metrów, co znacznie ułatwia instalację systemu w istniejących punktach kontroli, przejściach i korytarzach. System składa się z dualnej kamery wizyjnej oraz modułu termowizyjnego, współpracujących ze sobą w jednym urządzeniu, a także precyzyjnego urządzenia kalibrującego, dedykowanego oprogramowania nadzorującego CMS oraz uchwytów do kamery i urządzenia kalibrującego, umożliwiających regulację w zakresie 690-1200mm. Algorytm rozpoznawania twarzy wykorzystano do dokładnego lokalizowania osób z podwyższoną temperaturą. Umożliwia przeprowadzenie 16 pomiarów w ciągu zaledwie 30 milisekund. Bi-spektralne monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dowolnych warunkach wykrywa i śledzi twarz, natomiast obrazowanie termiczne realizuje monitorowanie temperatury ciała. Czujnik jest umieszczony nad miejscem pomiaru, a jego zadaniem jest dostarczanie informacji o temperaturze środowiska - tym samym uczestniczy w kalibracji modułu termowizyjnego. Pełna kontrola Obraz z kamery może być przekazywany do rejestratora i wyświetlany na monitorach. System działa w oparciu o zainstalowany w komputerze CMS z którego pomocą możliwy jest podgląd obrazu, jego zapis i archiwizowanie. W systemie może pracować od jednej do kilku termowizyjnych kamer. W razie wykrycia osoby z podwyższoną temperaturą, generowany jest alert. Nie może być przy tym mowy o pomyłce, bo urządzenie pracuje z wyjątkową dokładnością +/- 0.3°C i działa niezawodnie w zakresie temperatur od 0 do 60°C oraz przy maksymalnej wilgotności do 90 proc. Novus Thermovision może dokonywać pomiaru temperatury osób wchodzących na teren lotnisk, dworców, zakładów pracy i miejsc użyteczności publicznej, umożliwiając realizację wytycznych w zakresie profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych. Pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnie zarażonych, wczesne rozpoczęcie ich leczenia oraz skierowanie na kwarantannę osób, które znalazły się w pobliżu i mogły zostać zainfekowane. Pomiar termowizyjny kontra termometr W porównaniu z termowizyjnym monitoringiem, tradycyjny pomiar temperatury jest tylko stratą energii i czasu. To także niska wydajność oraz wysokie ryzyko błędu. Zwłaszcza w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Przede wszystkim jednak, ręczny pomiar temperatury oznacza kontakt z potencjalnie chorym i duże ryzyko zakażenia krzyżowego. Wywołuje także wysokie obciążenie psychiczne personelu prowadzącego pomiary i nie nadaje się do długoterminowego zastosowania. Przekonały się o tym w ostatnich dniach władze Moskwy, które przy bramkach wejściowych do metra skanowały specjalną aplikację w telefonach osób wchodzących do podziemnej kolejki, Efekt kontroli był taki, że Rosjanie utknęli w gigantycznych kolejkach a co gorsza setki osób przez długi czas stały stłoczone w przejściach podziemnych do kolejki. Nietrudno sobie wyobrazić, że taka sytuacja to idealny sposób na niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa. Artykuł powstał we współpracy z AAT Holding S.A.