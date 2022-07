Chleb po 30 zł? Rzecznik PiS o słowach Tuska: ciąg konfabulacji

- Rozpoczęło się od projektu 500 plus, który miał być gotowy w szufladach premier Ewy Kopacz. Później mieliśmy opowieści o tym, że Ukraińcy podobno Donaldowi Tuskowi zawdzięczają to, że ich kraj w ogóle jeszcze istnieje i się broni. W międzyczasie w jednym z wywiadów Donald Tusk zaprzeczał swoim własnym słowom, często cytowanym dzisiaj, że on nie ma guzika, który by mógł wpłynąć na inflację - przypomniał Fogiel.