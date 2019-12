Choinkę planuje zakupić dwie trzecie Polaków. Ponad połowa z nich sięgnie po sztuczną

Z Polaków, którzy zdecydują się na zakup choinki, niespełna 40 proc. postawi w swoim domu żywe drzewko. Skąd taka popularność sztucznych choinek? Bo są tańsze i wielorazowe.

Badanie Hiper-Com Poland i Grupy Mobilnej Qpony-Blix, do którego dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl, wskazuje, że 68 proc. dorosłych Polaków zakupi w te święta choinkę.

Z grona chętnych na zakup drzewka, ponad połowa ankietowanych sprawi sobie sztuczne. Dlaczego sztuczna choinka? 49 proc. wybierających ją mówi wprost: bo są tańsze. 32 proc. wskazało, że może ona posłużyć na kolejne święta. Natomiast dla 11 proc. znaczenie ma fakt, że są one łatwiej dostępne.

Co czwarty Polak zrezygnuje całkowicie z zakupu choinek. Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland wskazała, że liczba deklarujących nabycie drzewka spada rokrocznie. Podała też kilka przyczyn, dlaczego tak jest: m.in. większa świadomość nt. plantacji drzewek, a także to, że sztuczne drzewko bożonarodzeniowe nie jest tym samym co żywe (np. "nie pachnie lasem").