Cios w gang wysadzający bankomaty w powietrze. Niemcy przeprowadzili obławę

Do napadów dochodzi najczęściej w nocy. Po wysadzeniu bankomatu w powietrze i zrabowaniu pieniędzy złodzieje odjeżdżają zwykle szybkim samochodem o dużej mocy. Tak też było w przypadku rozbitej grupy. Mieli oni do dyspozycji pojazd z 600-konnym silnikiem. Zdarzało się już, że podczas ucieczek członków różnych grup dochodziło do wypadków samochodowych, w których były ofiary śmiertelne.