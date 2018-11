Co czwarty Polak to emeryt. Kto ma najwięcej?

W Polsce żyje niemal 9 milionów emerytów i rencistów, co oznacza, że świadczenia pobiera co czwarty Polak. "Super Express" opublikował raport pokazujący, jak wielkie różnice są między emerytami i rencistami pobierającymi pieniądze z ZUS a tymi, którzy otrzymują świadczenia z Ministerstwa Sprawiedliwości czy Obrony Narodowej.

Na najniższe świadczenia mogą liczyć ci z KRUS. Przeciętnie w 2017 roku świadczenie wyniosło ok. 1,2 tys. zł brutto. ZUS wypłacał już średnio ok. 2 tys. zł. To jednak nic w porównaniu ze świadczeniami płaconymi przez resorty.