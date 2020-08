Co kryje się w lodach od różnych producentów? Znalazłam takie, które kosztują prawie 63 zł za litr

Sezon na jedzenie lodów trwa. Wybrałam się do sklepu, żeby sprawdzić, co kryje się w lodach od różnych producentów. Pod lupę wzięłam smak waniliowy. Czym różnią się lody, które kosztują prawie 63 zł za 1 litr, od tych za niecałe 5 zł? Składem, który w niektórych przypadkach nie zachęca do konsumpcji.

Lato sprzyja jedzeniu lodów. Mimo tego, że nie jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o spożywanie tego smakołyku, to w ostatnich latach zjadamy ich coraz więcej. Jak wynika z badań prowadzonych przez producentów lodów, statystyczny Polak spożywa ich ok. 4 litry rocznie.

To niewiele w porównaniu do Finów, którzy jedzą nawet 14 litrów, czy do Włochów konsumujących ok. 9 litrów rocznie. Prawdziwymi rekordzistami są jednak Amerykanie i Nowozelandczycy, którzy spożywają nawet 20 litrów lodów w ciągu roku na osobę.

Polacy lubią lody, chociaż jest to u nas produkt sezonowy i jego największe spożycie przypada na cztery najcieplejsze miesiące roku. Według badania "Czy jemy lody zimą?" przeprowadzonego przez Instytut Kantar Public na zlecenie Braci Koral ok. 64 proc. badanych przyznaje jednak, że sięga po ten deser także zimą.

Preferencje smakowe Polaków są zróżnicowane, jednak bezapelacyjnie kupujemy więcej lodów mlecznych, niż sorbetów. Króluje smak waniliowy i śmietankowy.

Co prawda w tym roku przez pandemię koronawirusa sprzedaż lodów na patyku i różków znacznie się osłabiła, ale wzrost zaobserwowano wśród lodów w dużych opakowaniach. W związku z tym cały segment nie zanotował znaczących strat, o czym informowaliśmy w WP Finanse.

Wybieram się do sklepu, aby sprawdzić, czym tak naprawdę różnią się między sobą lody od różnych producentów. Pod lupę biorę te w większych opakowaniach ok. 1 litra, chociaż muszę je czasem porównać z tymi o mniejszej pojemności. Czy rzeczywiście wyższa cena oznacza lepszy skład, czy jednak chodzi tylko o popularność marki? Zależy w jakim przypadku.

Biorę do ręki opakowanie lodów waniliowych o pojemności 460 ml, które kosztuje... 25,09 zł, czyli 62,72 zł za 1 litr. Cena mrozi krew w żyłach. Odwracam pojemnik i patrzę na skład. "Świeża śmietana, mleko zagęszczone odtłuszczone, cukier, żółtka jaj, naturalny ekstrakt waniliowy" – to wszystko. Nie ma co ukrywać, te lody są drogie, ale mają naprawdę dobre składniki. Wygląda na to, że w przypadku tego deseru za jakość trzeba zapłacić.

Kolejne lody waniliowe skład i cenę mają już zupełnie inną. Litr tego produktu kosztuje 18,29 zł. A w składzie? Odtworzone odtłuszczone mleko, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, emulgatory i stabilizatory takie jak guma guar i mączka chleba świętojańskiego. Niestety ten skład nie zachęca do konsumpcji.

WP

Po co do lodów dodaje się stabilizatory? Przede wszystkim ich głównym zadaniem jest nadanie produktowi kremowej konsystencji. Oprócz tego zapobiegają szybkiemu topnieniu lodów. Emulgatory takie jak mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych pełnią w produkcie podobną funkcję – odpowiadają za odpowiednią strukturę.

Co ciekawe obok leżą lody marki własnej supermarketu, które kosztują zaledwie 4,99 zł za litrowe opakowanie. Co prawda nie ma akurat smaku waniliowego, bo wszystko zostało wykupione, ale skład sprawdzam w internecie. Okazuje się, że jest bardzo podobny do poprzedniego produktu, który był prawie 4 razy droższy. Co prawda te tańsze lody nie mają na pierwszym miejscu mleka, tylko wodę, więc to duży minus, ale reszta składników jest bardzo podobna.

Dlaczego woda zamiast mleka? Oczywiście to kwestia niższego kosztu produkcji.

WP

Następny produkt to również lody waniliowe, tym razem od popularnego producenta. Kosztują 18,29 za 1100 ml, czyli cena 1 litra to 16,63 zł. Przyglądam się składowi. Na pierwszym miejscu jest śmietanka kremówka – to bardzo dobra wiadomość. Co prawda mamy potem emulgatory i stabilizatory, ale w tych lodach są prawdziwe żółtka jaj, a także pasta waniliowa, która zawiera prawdziwą laskę wanilii.

Wygląda na to, że aby lody miały przystępną cenę, to muszą być do nich dodane „substancje pomocnicze”...

WP

Kupując lody, zwracajmy uwagę o skład – im krótszy, tym lepszy. Do zrobienia lodów w domu potrzebujemy tak naprawdę tylko śmietankę (lub mleko), żółtka jaj i jakąś substancję słodzącą (np. cukier, ale lepiej, aby był to np. erytrytol). Niestety większość lodów sklepowych zawiera dużo dodatków do żywności, a zamiast śmietanki lub mleka... wodę. Dlatego cena produktu adekwatna jest do użytych do jego wykonania składników. W wielu przypadkach droższe lody to lepsza jakość.