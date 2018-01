1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse turystyka + 1 zakopane Aleksandra Stanek 6h temu 1 z 12 Co łączy Wenecję, Santorini i Zakopane? Plaga turystów. Oto 10 miejsc, które mają dość Żyła złota czy zaraza Jakub Porzycki / Agencja Gazeta\ Podziel się Turystyka jest jedną z największych światowych branż. To też ważny sektor wielu gospodarek, bo jej udział w PKB systematycznie rośnie. Jednak co za dużo... to niezdrowo, o czym przekonują się kolejne kraje borykające się z nadmiarem turystów, którzy wprost zadeptują unikalne miejsca. Wenecja wprowadza specjalne regulacje, by chronić swoje zabytki, Tajlandia poszła jeszcze dalej i zdecydowała się po prostu odciąć niektóre, szczególnie zagrożone zniszczeniem tereny od turystów. Zobaczcie sami, jak żyła złota, jaką są turyści, może zamienić się w zarazę. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne