Co Szumowski wpisał w oświadczeniu majątkowym? Odczytanie tego nie jest proste

W oświadczeniach nie trzeba bazgrać

Łukasz Szumowski jest w gronie posłów, którzy zdecydowali się na wypełnienie oświadczenia ręcznie. Ale nie jest to najlepsze wyjście - na przykład Jarosław Kaczyński składa dokumenty wypełnione komputerowo. Ministerstwo Cyfryzacji w 2017 r. wypuściło nawet narzędzie do wypełniania i składania oświadczeń majątkowych online.

Kary parlamentarzyści mogą otrzymać za niezłożenie oświadczenia, a nie za jego wygląd. Jakie są konsekwencje niezłożenia? Utrata prawa do uposażenia, ale tylko do czasu złożenia tego dokumentu. Jeśli coś zatają albo nakłamią, grozi im kara pozbawienia wolności od pół roku do ośmiu lat. Samorządowcy za niezłożenie dokumentu mogą stracić mandat .

Mało kto pamięta, że jednym z ministrów, którzy nie pozwalali na ujawnienie swojego oświadczenia, był Mateusz Morawiecki . Kiedy został ministrem w rządzie Beaty Szydło , nie wyraził zgody na ujawnienie swojego oświadczenia i miał do tego pełne prawo. Musiał to jednak zrobić później, już jako poseł. Ustawa antykorupcyjna i inne powiązane z nią przepisy są pod tym względem bardzo niespójne.

Co z oświadczeniami małżonków?

Kto sprawdza oświadczenia? Najpierw robią to przełożeni osób, które składają oświadczenia albo ich kancelarie. Potem powinno je sprawdzić CBA. W przypadku samorządowców do CBA trafiają tylko oświadczenia, co do których osoba je przyjmująca ma podejrzenia, że są nieprawdziwe. CBA - w przeciwieństwie do internautów - nigdy nie skarżyło się na niechlujnie wypełnione oświadczenia.