Co z cenami w Żabce po 1 kwietnia? Sieć zabrała głos

"Informujemy, że w związku z decyzją rządu o powrocie do 5-proc. stawki VAT na niektóre produkty spożywcze, ceny części produktów w sklepach sieci Żabka mogą ulec zmianie. Wybrane kluczowe produkty spożywcze zostaną utrzymane w niezmienionych cenach lub ich cena będzie podniesiona o mniejszą kwotę niż wynikałoby to z dodania 5 proc. VATu" - czytamy w komunikacie, które biuro prasowe Żabki przesłało do dziennika "Wprost".