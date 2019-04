Co zrobić z dzieckiem w dniu strajku? "Mogę przyjechać z prelekcją"

To, że najbliższy poniedziałek rozpocznie się strajk nauczycieli, niemal graniczy z pewnością. Wielu rodziców zastanawia się, jak zorganizować czas pociechom. – Mogę dać prelekcję na temat podróży – ogłasza w mediach społecznościowych popularny podróżnik Jakub Urbański.

"Rodzice, nauczyciele i nauczycielki, znajomi rodziców dzieci w szkołach, albo nauczycieli i nauczycielek! Ponieważ wszystko wskazuje na to, że strajk się odbędzie, to aby pomóc gronu pedagogicznemu, mogę przyjść do jakiejś szkoły (tylko w Warszawie ale jak się będę gdzieś przemieszczał, to dam znać) i dać prelekcję na temat podróży i podróżowania.Dodatkowo pokaz zdjęć" – napisał na swoim profilu na Facebooku.