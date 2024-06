Co zrobić z pieniędzmi na wypadek wojny? Ekspert podpowiada

Samcik uważa, że to dobre rozwiązanie, choć bez przesady. Przytoczył historię mężczyzny, który trzymał w domu milion złotych w sejfie i dla bezpieczeństwa uzyskał pozwolenie na broń. - Dla mnie to głupie, bo jak ktoś przyjdzie je ukraść, prawdopodobnie będzie umiał lepiej posługiwać się bronią niż on - argumentował.