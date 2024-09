Masło drożeje, a to nie koniec. Czarne prognozy na koniec roku

- Przynajmniej do końca roku wsparciem dla cen przetworów mlecznych, w tym masła, będzie sytuacja w segmencie surowego mleka. Jest to okres, gdy sezonowo surowca jest mniej i rosną jego ceny. To oznacza wyższe koszty dla zakładów przetwórczych, które te muszą zaadresować na poziomie sprzedaży. Surowiec stanowi ok. 70-75 proc. łącznych kosztów i jest zbyt dużym komponentem kosztowym, aby przetwórcy sami mogli skonsumować wzrost presji z jego strony - ocenił Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao SA, cytowany przez portal.