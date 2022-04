Córki Putina mogą zostać objęte sankcjami. Nowe doniesienia amerykańskich mediów

Jak podkreśla "The Wall Street Journal", sprawy rodzinne Putina są utrzymywane w sekrecie, a z wypowiedzi prezydenta Rosji wynika jedynie, że ma on dwie córki z byłą żoną Ludmiłą. Według ustaleń dziennikarzy są to Maria Woroncowa-Faasen i Jekatierina Tichonowa. Media spekulują, że Putin ma jeszcze jedną córkę, Elizawietę Kriwonogich, choć się do niej nie przyznaje. "The Wall Street Journal" przyznaje, że w tej chwili nie można jednoznacznie ustalić, których córek mają dotyczyć nowe sankcje.