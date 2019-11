Cubus niczym second-hand. Ostatnie dni istnienia sklepu, możesz kupić 5 rzeczy za 25 zł

Norweski sklep Cubus już niebawem przestanie istnieć na dobre. W jedynym sklepie w Warszawie można kupić 5 wybranych produktów za… 25 zł. Trzeba się spieszyć, bo w sobotę 16 listopada będzie można zrobić tam zakupy po raz ostatni. Pojechałam zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ta ogromna wyprzedaż.

Na jednej z grup na Facebooku trafiłam na zdjęcie użytkowniczki, która informuje, że w Cubusie w Toruniu można kupić 15 sztuk dowolnych produktów za… 100 zł! Nie tylko ja byłam w szoku - prawie 150 komentarzy pod postem pokazało ogromne zainteresowanie tym tematem. Kobiety zaczęły informować się wzajemnie, czy w ich miastach również upolują coś za grosze. Zachwytom nie było końca, a ja zwróciłam uwagę na formę, w jakiej sklep poinformował o obniżkach. Zwykła tablica i marker, do tego napisane ręcznie… Wiem, że punkt zaraz zostanie zamknięty, ale mógłby do samego końca zadbać o estetykę, bo na tym zdjęciu przypomina zwykły bazar.

Wchodzę i od razu zauważam mnóstwo karteczek (tym razem ładnie wydrukowanych) informujących o ogromnych obniżkach. Co prawda, ceny nie są aż tak atrakcyjne, jak w Toruniu, ale i tak zdziwienie nie schodzi z mojej twarzy. Na pierwszy rzut oka asortymentu jest nadal bardzo dużo. Zauważam pierwszą informację o zniżkach: "bluzy, swetry, spodnie, koszule 5 za 100 zł" - czytam. Jedna sztuka za 20 zł to naprawdę mniej niż w niektórych sklepach z odzieżą używaną.

Jeszcze jedna grupa rzeczy w promocyjnej cenie to topy, t-shirty, bielizna i akcesoria. Za 5 produktów zapłacimy łącznie… 25 zł! Aż żal nic nie kupić.

Podchodzę do kasy i pytam do kiedy sklep będzie jeszcze działał. - Do soboty, 16 listopada - słyszę od sprzedawczyni, która ma nietęgą minę.