Cyfrowa przewaga. Bez silnego partnera trudno o sukces w e-commerce

E-commerce w pakiecie

Oferta banku, który jest dobry dla działalności w zakresie handlu elektronicznego, to więc nie tylko konto czy karta firmowa, to pełen pakiet usług. Bramka płatności, usługi księgowe to coś, co kojarzy się z usługami bankowymi i to oferuje dziś większość takich instytucji. Dużo dalej idzie mBank, oferując dodatkowo inne elementy, które wspierają przedsiębiorców e-commerce, odciążając ich w wielu istotnych działaniach.