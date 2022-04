Cyfrowe paragony to oszczędności i ratunek dla lasów. Ale w Polsce jest z nimi problem

Eksperci nie mają wątpliwości co do zalet, jakie mają e-paragony. Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji wymienia np. ogromne korzyści dla środowiska, które dzięki kasom wirtualnym oraz online uwalniane jest od śmieci w postaci papierowych paragonów. Nie potrzeba też wycinać lasów do produkcji papieru. Ale to nie koniec.