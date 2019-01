Czego student wymaga od swojego konta?

Studenci to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy cenią sobie praktyczne rozwiązania, zapewniające im maksimum wygody przy jednoczesnym minimalnym stopniu zaangażowania z ich strony. Dotyczy to każdej sfery ich życia, także finansowej. Nic więc dziwnego, że przed wyborem placówki bankowej, której zdecydują się powierzyć swoje finanse, długo szukają idealnego konta bankowego, które w pełni sprosta ich wymaganiom. Jakie cechy powinno posiadać idealne konto dla studenta? Przekonajmy się.

Idealne konto bankowe dla studenta to przede wszystkim konto w pełni mobilne. Młodzi ludzie doskonale umieją odnaleźć się we współczesnym świecie i w pełni wykorzystują możliwości, jakie są dla nich dostępne. Dla nich nie ma miejsca na przestarzałe rozwiązania, które nie są w pełni adekwatne do ich potrzeb. Konto indywidualne dobre dla studenta powinno więc umożliwiać mu mobilne zarządzanie swoimi środkami na różne sposoby.

Z całą pewnością sama aplikacja bankowa zapewniająca dostęp do zgromadzonych na nim zasobów to zdecydowanie za mało. Poza nią wybrany rachunek powinien umożliwiać między innymi dokonywanie płatności zbliżeniowej oraz płatności w systemie BLIK. Niezwykle istotne są też szybkość i łatwość dokonywania oraz zatwierdzania przelewów, a także nieograniczony dostęp do rachunku z każdego urządzenia mobilnego. Ale to nadal nie jedyne cechy, jakie powinno posiadać konto bankowe dla studenta.