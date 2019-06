Czereśnie z pleśnią w Biedronce. Sieć wyjaśnia

Klientka Biedronki natknęła się na zgniłe czereśnie. Zaalarmowała innych za pomocą mediów społecznościowych. Sieć handlowa tłumaczy: "są nader wrażliwe na temperaturę i warunki otoczenia. Im też nie służą upały".

"Oczywiście uczuliliśmy dodatkowo personel naszych sklepów, w tym tego konkretnego, aby dokonywał częstszej selekcji tych owoców i aby na sali sprzedaży dostępne były wyłącznie czereśnie spełniające warunki sprzedaży. Zapewniamy, że w trakcie transportu oraz przechowywania w centrum dystrybucyjnym były one przechowywane we właściwej temperaturze. Przestrzeń magazynowa naszych sklepów również jest wyposażona w chłodnie do przechowywania wrażliwych produktów, takich jak na przykład owoce, zanim zostaną one wyeksponowane dla klientów" - dodaje Arkadiusz Mierzwa w przesłanym do nas komunikacie.