Część seniorów dostanie w grudniu dwie emerytury. O kim mowa?

Emerytury są wypłacane w stałych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Od tej reguły są jednak wyjątki, które wynikają z układu kalendarza. Zasady wskazują, że jeśli termin wypłaty emerytury czy renty wypada w weekend lub w dzień wolny od pracy, to pieniądze powinny zostać wysłane wcześniej.

Zwykle w takiej sytuacji ZUS wypłaca pieniądze w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym powinno być wypłacone świadczenie. Przykładowo, jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w niedzielę, to emerytura przyjdzie najpóźniej w piątek poprzedzający ten dzień.

Jak podaje superbiz.se.pl, z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia pod koniec roku. Seniorzy , których termin wypłaty przypada na 25 grudnia, otrzymają świadczenie już 22 grudnia (poniedziałek), ponieważ 25 grudnia to Boże Narodzenie i wtedy mamy dzień ustawowo wolny od pracy.

Natomiast Nowy Rok wypada w 2025 roku w środę. Zatem jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym emerytura musi zostać wysłana do seniorów wcześniej. Osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się wypłaty najpóźniej w poniedziałek 30 grudnia lub we wtorek 31 grudnia.