Z roku na rok przybywa Czechów. To lato ma być rekordowe

Dane potwierdzają obserwacje

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają obserwacje hotelarzy. W ubiegłym roku województwo zachodniopomorskie odwiedziło 18591 obywateli Republiki Czeskiej, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do roku 2022, kiedy to odnotowano wizyty 10885 Czechów. W 2019 roku, przed pandemią, liczba ta wynosiła 8141. W czasie pandemii liczba czeskich turystów spadła do 4 tysięcy w 2020 roku i niespełna 5,7 tysiąca w 2021 roku, ale kolejne trzy lata to już wyraźna tendencja wzrostowa.