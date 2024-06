Czesi znów ruszyli na zakupy do Polski. Polują na jeden produkt

Czesi ruszyli po polskie ogórki. "Są piękne, małe i smaczne"

Dziennik bulwarowy "Blesk" donosi, że Czesi znów ruszyli na zakupy sezonowe do Polski. Z obserwacji dziennikarzy wynika, że lokalni handlarze cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla Czechów to dobra okazja, aby zaoszczędzić, bo ceny ogórków po polskiej stronie granicy są o co najmniej jedną trzecią niższe.