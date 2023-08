Czesi wybrali Polskę. Najazd turystów. Wyniki są najlepsze od dekady

Do Polski z innych państw do maja 2023 roku przyjechało 2,5 mln osób. - To analogiczny wynik, jak w latach 2018 i 2019 r. i było to odpowiednio 2,45 mln oraz 2,55 mln osób – zaznaczyli analitycy. Dodali, że turyści zagraniczni stanowią niecałe 20 proc. wszystkich osób korzystających z polskich baz noclegowych.