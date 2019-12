Dadzą ci nowego iPhone’a za to, że będziesz chodził. Sprawdziliśmy, jak to działa

Polska aplikacja Boome.run nabiera wiatru w żagle. Jej idea jest bardzo piękna: musisz dużo chodzić, aplikacja zlicza kroki, a ty dostajesz za to nagrody. Zegarek sportowy, smartfon, a może zniżka na ubezpieczenie - co wybierasz?

Jak to działa?

Instalujesz na telefonie aplikację Boome.run, musisz też mieć zainstalowaną platformę Google Fit. To właśnie ona jest odpowiedzialna za prawidłową ocenę aktywności użytkownika. Przesyła dane do Boome.run, ta zaś przelicza je na punkty. Można je zdobywać nie tylko za chodzenie, ale też za bieganie i za jazdę na rowerze. Aplikacja nie jest hojna, ale punkty liczy nieprzerwanie. Jeden punkt dostaje się za mniej więcej 100 kroków. W aplikacji jest on wyceniany na mniej więcej pół grosza.