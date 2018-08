Darmowe konta w banku dla wszystkich. Nowe przepisy wchodzą w życie.

„Darmowe konto dla wszystkich” nie będzie już wyłącznie sloganem reklamowym, jakim zgrabnie posługują się instytucje bankowe. Od 8 sierpnia 2018 r. wdrażane zostają przepisy obligujące banki oraz SKOK-i do składania oferty rachunku podstawowego.

Zysk z opłat

Darmowa karta

Brak opłat za prowadzenie rachunku oraz wydaną kartę to nie jedyne zalety darmowego konta. Ustawa ma nakazywać prowizję zazwyczaj w trzech sytuacjach. Pierwszą z nich będą wypłaty z zagranicznych bankomatów. Drugą kwestią to wszelkie operacje z maszyn bankowych - wypłaty z bankomatów i wpłaty do wpłatomatów - za szósty (i kolejny) miesiąc z urządzeń nienależących do naszego banku. Trzecia sytuacja dotyczy prowizji za szósty i następne przelewy w danym miesiącu.