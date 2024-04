Darmowe parkowanie od środy do poniedziałku. Warszawa wprowadza zmianę

Kiedy parkowanie w Warszawie jest płatne?

Przypomnijmy, że strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Wyjątkiem są tutaj dni takie jak 2 maja, 24 grudnia oraz 31 grudnia, kiedy to parkowanie jest bezpłatne. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne parkowanie jest zawsze darmowe.