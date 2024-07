Darmowe toalety na dworcach PKP? Petycja w Sejmie, grzmią o "haraczu"

Darmowe toalety na wszystkich dworcach PKP. Oto argumenty

"Ludzie mają potrzeby fizjologiczne. My sikamy i defekujemy. Kobiety menstruują. Także w trakcie podróży. Dlaczego na dworcach PKP dostęp do toalety jest płatny? Pobieranie haraczu za przymus wejścia do publicznej toalety jest żerowaniem na popędach i jest świadomym korzystaniem z niewolnictwa ludzkiego z własną fizjologią. Wstyd Państwo. Wstyd władza. Wstyd Parlament. Wstyd rząd. Wstyd PKP. Wstyd!" - czytamy w petycji.