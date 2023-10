Ile deweloper może zarobić na jednym mieszkaniu? Padła konkretna kwota

– Marże na pewno budzą emocje i są kontrowersyjne. Natomiast jeżeli kupiłeś działkę, musiałeś uzyskać decyzję WZ (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przyp. red.), później pozwolenie na budowę, na którą trzeba czekać dłużej i decyzję środowiskową. To trwa wszystko kilka lat, a później wchodzisz w sam proces budowlany, który też - w zależności od wielkości inwestycji - trwa 2-4 lata. I dopiero wtedy pokazujesz wyniki. To jak policzysz marże, stopę zwrotu na konkretnym projekcie pojedynczym przez cały czas jego trwania, to nie wychodzi 28 proc. – stwierdza Michał Sapota.