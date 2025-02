Deweloperzy zaciągnęli hamulec. Oto co dzieje się z rynkiem mieszkań

W ostatnich miesiącach liczba ofert sprzedaży mieszkań w Polsce znacząco się zmniejszyła. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w IV kwartale 2024 r. średnia tygodniowa liczba nowych ofert w 16 miastach wojewódzkich oraz w Gdyni wyniosła 8,3 tys., co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Według ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszego ograniczenia oferty sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. W latach 2022-2023 rozpoczęto budowę najmniejszej liczby mieszkań od 2016 r., co może wpłynąć na podaż w kolejnych kwartałach. Dodatkowo, spowolnienie wzrostu cen może zniechęcać właścicieli do sprzedaży, co może prowadzić do zwiększenia liczby pustostanów.