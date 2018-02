Dlaczego Okocim musi produkować niby-czeskie piwo. Dzika walka o 40 groszy zysku

Wąsate dziadki w reklamie piwa to prawdziwi Czesi, czeskie jest miasteczko, etykieta w języku czeskim, a i receptura też pochodzi od czeskiego piwowara. Jeśli uwierzyliście, że Žatecký Světlý Ležák, hit z półek Biedronki oraz Żabki, pochodzi z Czech, to daliście się nabrać.

Drobnym drukiem oznaczonym też gwiazdką, producent piwa czyli Carlsberg, informuje, że produkt powstaje w... browarze w Brzesku. Tu wyjaśnienie: Brzesko leży 300 kilometrów od Czech - to po prostu nasz, słynny browar okocimski. Po debiucie rynkowym w ubiegłego roku Žatecký Světlý Ležák jest ponownie mocno reklamowany w telewizji. Kto nie doczyta etykiety i komunikatu z gwiazdką, jest przekonany, że za 2,99 zł (sugerowana cena detaliczna) kupuje oryginalny produkt z Czech.

Aferę wywąchali piwni blogerzy

"Kupiłem w ciemno, choć w podświadomości coś mi mówiło, że z czeskim piwem to nic nie będzie miało wspólnego." "Na początku piwko jako koncernówka było naprawdę w porządku, ale jak zawsze bywa - reklamy, emisja w tv, i skończył się smak piwa, teraz smakuje jak każda koncernówka." - piszą internauci z piwnych blogów. Piwny guru, Tomasz Kopyra orzekł , że Žatecký nie ma w sobie za dużo IBU, czyli goryczki pochodzącej z chmielu.

Już sam pomysł produkcji czeskiego piwa w Polsce i sprzedawanie go hasłem "to je vyborne pivo" może wydawać się co najmniej dziwaczny. W browarze w Okocimiu założonym w 1845 roku raczej nie narzekają na brak tradycji. Jan Götz-Okocimski uczynił z niego szóstą pod względem wielkości piwną firmę w Europie.