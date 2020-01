Do sklepów chodzimy coraz rzadziej. Branża drży

Co prawda w grudniu - ze względu na święta - odnotowaliśmy wzrost liczby "odwiedzalności" w sklepach, to już w ujęciu rok do roku widać załamanie. Dane nie napawają optymizmem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Są powody do niepokoju, coraz rzadziej chodzimy do sklepów. Kluczowe będą kolejne miesiące (East News)

Polacy do sklepów chodzą coraz rzadziej. Co prawda w grudniu przybyło kupujących, jednak trend wskazuje na to, że sklepy zaczynamy omijać. Wpływ na to może mieć rosnący wciąż e-handel (zakupy wolimy zrobić bez wychodzenia z domu, przez internet), jednak swoje dokłada też drożyzna.

Selectivv Index analizuje dynamikę odwiedzin w placówkach handlowych, wielkość ruchu na stacjach benzynowych oraz dynamikę zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce.

W grudniu 2019 r. odnotowano wzrost odwiedzin w placówkach handlowych, ale tylko w stosunku miesiąc do miesiąca, co ewidentnie miało związek z przedświątecznym okresem i związanymi z nim zwiększonymi zakupami.

Obejrzyj: Zakaz handlu dobija małe sklepy? "Te zamykają się najczęściej"

Ogólny trend jest spadkowy, co dla branży jest niepokojące. Kluczowe będą kolejne miesiące, grudzień był lepszy od listopada, ale to i tak nic dobrego dla branży. Jak wynika ze wskaźnika "Selectivv Handel", w grudniu ub.r. widać wzrost o 5,3 proc. "odwiedzalności" w analizowanych lokalizacjach w ujęciu miesiąc do miesiąca.

"Na uwagę zasługuje jednak fakt, że obserwujemy spadki analizując dane rok do roku, co może być przesłanką do spowolnienia gospodarczego. O ile w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców w przypadku galerii handlowych i dyskontów index jest na tym samym poziomie co w zeszłym roku, o tyle patrząc na pozostałe kategorie obserwujemy spadki, zwłaszcza dla miast poniżej 300 tys. mieszkańców (najwyższy, gdy spojrzymy na hipermarkety, o 22 punkty)" - czytamy w raporcie.

Z kolei wskaźnik "Selectivv Stacje benzynowe" pokazuje, że zachowania użytkowników urządzeń mobilnych w zakresie odwiedzania stacji benzynowych mają innych, bardziej stabilny charakter.

Jak wskazują analitycy, widać niewielki wzrost miesiąc do miesiąca i rok do roku, ale podkreślić należy mniejszą dynamikę wzrostu porównując grudzień 2019 do listopada 2019 roku w porównaniu z analogicznymi danymi z 2018 roku.

Jak zwykle ciekawe dane pokazuje "Selectivv Turystyka". O ile zachowania związane z odwiedzaniem placówek handlowych w Polsce mogą budzić niepokój, o tyle tu obserwujemy wzrost. Nasz kraj jest chętnie odwiedzany przez turystów zagranicznych, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku.

Niemniej, analitycy widzą powody do niepokoju związane ze spadkami odwiedzalności placówek handlowych w miejscowościach poniżej 300 tys. mieszkańców. W najbliższych miesiącach okaże się, czy trend ten będzie dotyczyć również największych miast Polski.

Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank. Firma wykorzystuje autorską usługę Geotrapping, która pozwala na gromadzenie oraz analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów przebywających w danym czasie, w określonym miejscu. Na potrzeby Indexu monitoruje wybrane lokalizacje handlowe oraz analizuje skalę odwiedzin tych miejsc.

Badanie obejmuje 310 obiektów handlowych (supermarkety, dyskonty, sklepy w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, galerie handlowe), ponad 130 stacji benzynowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju oraz turystów - osoby posiadające zagraniczną kartę SIM, mające ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywające w Polsce od 3 do 21 dni.