Ważne zmiany w rządowym programie. Można dostać nawet 60 tys. zł

Dotacja na magazyn energii może wynieść do 16 tys. zł, magazyn ciepła - do 5 tys. zł, pomp ciepła - do 28,5 tys. zł (w zależności od jej rodzaju), do 3 tys. zł na systemem zarządzania energią (EMS lub HEMS), a do 3,5 tys. zł - na kolektory słoneczne.